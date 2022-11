Sänger Schmyt: «Texte dürfen nicht frei sein von Problemen»

Und Gefühle werden in Schmyts Texten grossgeschrieben. Doch wie erarbeitet er seine Lieder? «Manchmal habe ich einen Textfetzen und nur noch kein musikalisches Gewand dafür. In den meisten Fällen ist schon etwas Vorgebautes da. Es kann also sein, dass ich etwas auf Klavier gespielt habe, damit die Akkorde da sind, dass ich aber eigentlich will, dass das ein ganz anderes Instrument wird. Das Einzige, was ich immer verbindlich sagen können muss, ist, dass die Song-Logik da ist. Die Regel ist also, dass es gar keine Regel gibt.»