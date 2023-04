Sänger von S Club 7: Paul Cattermole stirbt im Alter von 46 Jahren

Band plante Comeback

Der Sänger sollte Teil einer kürzlich angekündigten Reunion der Gruppe sein, die in der Vergangenheit insgesamt vier Nummer-eins-Singles in Grossbritannien feierte, darunter «Don‹t Stop Movin›» und «Bring It All Back». S Club 7 entstand Ende der 1990er Jahre und hatte grosse Erfolge, nicht nur in ihrer Heimat. Ihr Song «Never Had a Dream Come True» aus dem Jahr 2000 war auch in den USA ein Hit. Cattermole verliess die Band 2002, ein Jahr später löste sich die Gruppe auf.