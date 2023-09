Billy Corgan (56) ist wieder verheiratet. Der Sänger der 1990er–Jahre Kultband The Smashing Pumpkins hat bereits am Samstag (16. September 2023) seine langjährige Partnerin Chloe Mendel (31) geehelicht. Einen Tag später gab Corgan die gute Nachricht laut dem «Billboard»–Magazin bei einer Veranstaltung zum 30. Jubiläum von «Siamese Dream» bekannt. Mit diesem Album feierten die Smashing Pumpkins 1993 ihren grossen Durchbruch. Die Feier fand im veganen Restaurant Madame ZuZus in Highland Park, Illinois statt, das Corgan und Mendel betreiben.