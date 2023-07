So musste in der vergangenen Woche die US-Sängerin Pink (43) ein Konzert unterbrechen, nachdem ein Besucher einen Beutel mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne geworfen hatte. Während bei diesem Vorkommnis niemand verletzt wurde, kamen die Musikerinnen Kelsea Ballerini (29) und Bebe Rexha (33) nicht so glimpflich davon. Beide wurden kürzlich während ihrer Konzerte von harten Wurfgeschossen im Gesicht getroffen und dabei jeweils leicht verletzt.