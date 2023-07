Stars drücken ihr Mitgefühl aus

Zahlreiche Stars drücken der Sängerin ihr Mitgefühl aus. «Es tut mir so leid», schreibt etwa Sängerin Demi Lovato (30). «Vampire Diaries»-Star Nina Dobrev (34) lässt zahlreiche Herzen und einen traurigen Smiley da. «Ich sende dir ganz viel Liebe», schliesst sich auch Sängerin Lauren Jauregui (27), Mitglied der Fifth Harmony, an.