Sängerin Carly Rae Jepsen ist zum ersten Mal Mutter geworden

Die Sängerin hatte im November 2025 mit Schwarz–Weiss–Aufnahmen ihres Babybauchs auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwartet. Damals kommentierte sie den Post schlicht mit den Worten «Oh hi Baby». Ende Januar gab Jepsen zuletzt ein Schwangerschafts–Update auf Instagram. In einem Post, der sie unter anderem hochschwanger am Strand zeigte, verriet sie, dass das Paar bereits ein Lieblings–Wiegenlied für das Kind ausgewählt habe, das ihr Ehemann extra auf der Gitarre lernte.