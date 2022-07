Sängerin Cher hatte in jungen Jahren drei Fehlgeburten

Sängerin Cher (76) hat in jungen Jahren drei Fehlgeburten erlebt. Das hat die Entertainerin nun via Twitter offenbart. Bei der ersten war sie erst 18 Jahre alt. «Ich war allein in unserem Haus», schildert Cher. Partner Sonny Bono (1935-1998) sei nach Hause gekommen, «und ich schluchzte und wälzte mich auf unserem Boden».