Sängerin Cher verrät: Sonny Bono war keine Liebe auf den ersten Blick

In den 1960ern und 1970ern galten Cher (78) und Sonny Bono (1935–1998) als absolutes Traumpaar, gemeinsam traten sie nicht nur als Musik–Duo Sonny and Cher («I Got You Babe») auf, sondern hatten zusammen auch mehrere eigene Fernsehsendungen, wie «The Sonny and Cher Comedy Hour» (1971) und «The Sonny and Cher Show». Zwischen 1964 und 1975 waren die beiden miteinander verheiratet und bekamen einen gemeinsamen Sohn, den heute 55–jährigen Chaz Bono.