Sängerin Ela Steinmetz: Heimliche Hochzeit vor drei Jahren

Sie freue sich etwa darauf, «noch mehr Raum für Kreativität zu haben», ergänzte sie im «t–online»–Interview. «Ich habe dann ein eigenes Studio.» Denn in der Schweiz arbeitet die Musikerin, die auch als Solosängerin unter dem Namen ela. aktiv ist, weiter an neuer Musik. Und bald gibt es ein Wiedersehen in Deutschland: Am 6. September startet in Hamburg ihre Tour «Es ist immer jemand wach», die sie in elf Städte führt.