Sängerin Fernanda Brandão ist wieder schwanger

Fernanda Brandão erlitt Schwangerschaftsvergiftung

«Die Erfahrung, die ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, war echt krass», erinnert sich die 40–Jährige. «Es war wirklich haarscharf.» Brandão wollte das Kind demnach eigentlich auf natürlichem Wege in der Wildnis in Lappland zur Welt bringen. Doch dann musste sie ins Krankenhaus – sie litt damals unter Präeklampsie, einer Schwangerschaftsvergiftung. Bei der Geburt ihres zweiten Kindes möchte sie nun in Deutschland sein.