Sängerin Halsey bestätigt Verlobung mit Avan Jogia

Ihre Liebe begann holprig

«Es war eine Herausforderung», gab die «Without Me»–Chartstürmerin zuvor demnach in einem Podcast zu. «Als ich meinen Partner traf, war ich eine alleinerziehende Mutter und ich dachte, ich läge im Grunde im Sterbebett.» Die Sängerin leidet an der Autoimmunkrankheit Lupus und einer seltenen lymphoproliferativen Störung (ein Überschuss an Lymphozyten), wie sie im Juni in einem ehrlichen Instagram–Post enthüllte. «Ich dachte, ich muss dieser Person die Realität erklären, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin und wie das alles verändern wird. Ich muss auch entscheiden, ob dies eine Person ist, die ich möglicherweise in der Nähe meines Kindes haben möchte. Und dann muss ich ihm sagen, dass ich krank bin.» Jogia zeigte sich verständnisvoll. Halsey habe ihre Erkrankungen heute «unter Kontrolle».