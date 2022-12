Sängerin ist krank: Vanessa Mai muss Auftritt kurzfristig absagen

Gemeinsam Weihnachtslieder singen

2019 kamen laut Veranstalter fast 34.000 Schalker zum grossen Weihnachtssingen in die Veltins-Arena. Nach dreijähriger Pause kann das Event nun in seiner fünften Auflage wieder stattfinden und das Schalker Stadion soll sich wieder «in einen Konzertsaal in winterlicher Kulisse» verwandeln. Gemeinsam wollen die Besucher dann deutsche und internationale Weihnachtslieder singen.