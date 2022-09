Simon Cowell erinnerte sich in seiner Laudatio an den Moment, in dem er Kelly Clarkson das erste Mal sah - und hörte. An den ersten Drehtagen der Castingshow fühlte er sich noch «verarscht». «Alle haben schief gesungen und es wurde immer schlimmer. Ich dachte: 'Das ist eine absolute Katastrophe, warum sind wir hierhergekommen?» Doch dann kam Clarkson. «Ich erinnere mich nicht nur an deine Stimme, sondern auch an deine Persönlichkeit». Ihr Erfolg habe «American Idol» erst eine Berechtigung gegeben, sagte Cowell. Bis heute ist Kelly Clarkson die Teilnehmerin einer Castingshow mit den meisten Plattenverkäufen.