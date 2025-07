Sängerin Leona Lewis strahlt in Wimbledon

Leona Lewis (40) hat in Wimbledon einen stilvollen Auftritt hingelegt. Auch in diesem Jahr zieht das traditionsreiche Tennisturnier in London zahlreiche prominente Gäste an – darunter die Sängerin, die am Donnerstag (10. Juli) in einem strahlend weissen, kurzärmeligen Midikleid mit V–Ausschnitt das Geschehen verfolgte. Dazu kombinierte Lewis weisse Pumps, eine türkisfarbene Clutch und zarten Schmuck. Ihre Haare trug sie elegant zurückgesteckt.