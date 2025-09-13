Sängerin Lola Young spricht über ihre Kokainabhängigkeit

«Sucht lehrt einen viel»

«Es war ein Kampf – ich musste definitiv an meiner inneren Heilung arbeiten, während ich gleichzeitig auf Tour war», erzählte Young. «Ich musste eine Zeit lang Abstand nehmen, um mit all dem fertigzuwerden.» Während «Messy» in den Charts nach oben kletterte, checkte Young in eine Entzugsklinik ein, um ihre Kokainabhängigkeit zu bekämpfen, mit der sie, wie sie sagt, «schon lange» zu tun hatte. Nur wenige Monate später, im Januar, stand sie wieder auf den grossen Bühnen.