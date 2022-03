Sängerin Michelle posiert nackt für den «Playboy» - zum zweiten Mal

«Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie»

Mit dem neuen Shooting will sie anderen Frauen Mut machen: «Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute», sagt die Sängerin im Titel-Interview. Das Wichtigste sei aber natürlich, dass man sich wohlfühle. All jenen Frauen, die über sich sagen, dass sie sich zu alt oder zu dick fühlen, widerspricht sie: «Nein, man kann immer an sich arbeiten.»