Sängerin Michelle von letztem Konzert in Berlin «einfach überwältigt»

Nach dem letzten Konzert ihrer mehr als 30–jährigen Karriere am Sonntagabend in Berlin hat sich Michelle (54) noch einmal bei ihren Fans gemeldet. In einem Instagram–Beitrag zeigte sie sich vor einem Plakat in der Uber Arena und bekundete dazu, dass ihr Herz «voller nicht sein» könnte.
«Es hätte nicht schöner sein können»
Die Sängerin schrieb am Montagabend: «Ich weiss immer noch nicht, was ich sagen soll... und vielleicht gibt es gerade auch gar nicht die richtigen Worte für das, was ich fühle! Dieser Tag und dieser Abend in Berlin haben mich einfach überwältigt. So viele Umarmungen, so viele ehrliche Worte, so viel Liebe und Glück.» Sie müsste erst einmal tief durchatmen und die Momente «in Ruhe» wirken lassen. Sie wolle jedoch ihren Fans unbedingt sagen: «Es hätte nicht schöner sein können!» Dann bedankte sie sich noch bei Berlin, ihren Fans und für alle Überraschungen.
«Das war's für mich!» untermauerte sie noch ihren Entschluss, in den musikalischen Ruhestand zu gehen. Sie kündigte aber an, sich noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt zu melden, «mit mehr Worten, wenn ich sie gefunden habe».
Zweiter Antrag von Eric Philippi
Die Sängerin feierte am Sonntagabend nicht nur ihr letztes Konzert, sondern auch gleichzeitig ihren 54. Geburtstag. Ausserdem überraschte ihr Partner Eric Philippi (29) sie auf der Bühne in der ausverkauften Arena mit einem erneuten Heiratsantrag.
Das Paar ist bereits seit rund zwei Jahren verlobt. Im Frühjahr 2024 hatte er erstmals um Michelles Hand angehalten, was sie bei Florian Silbereisens (44) «Schlagerboom» öffentlich machte. Zur Hochzeit kam es bisher allerdings nicht: Die Sängerin hatte die Trauung wegen ihrer Abschiedstournee «Zum letzten Mal» auf unbestimmte Zeit verschoben.