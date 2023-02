Sängerin Pink: «Ich liebe Heidi Klum»

Ihr neues Album trägt den Titel «Trustfall». Warum haben Sie diesen Namen gewählt?

Pink: Ich habe das Gefühl, dass meine Alben Kapitel in meinem Leben sind. «Misunderstood», die perfekte Art, mein 20-jähriges Ich zu beschreiben. «I'm Not Dead» zeigt, wie ich mich mit 25 fühlte. «Beautiful Trauma» spiegelt das wider, was ich in diesem Moment über die Welt dachte. Und «Trustfall» entspricht dem, was aktuell vor sich geht. Ich habe das Gefühl, erwachsen zu werden und eine Mutter sowie Amerikanerin zu sein. Wir alle müssen jetzt einfach viel Vertrauen haben. Wir leben in verrückten Zeiten - mit dem Klimawandel und all diesen Dingen.