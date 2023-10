Sängerin Pink sagt Konzerte kurzfristig ab

Schon im September musste sie Konzert verschieben

Bereits Ende September musste sie ihre Tour aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen. «Hallo allerseits. Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich an einer schlimmen Nebenhöhlenentzündung leide, und der Arzt hat mir geraten, heute Abend nicht aufzutreten», schrieb sie damals auf Instagram. Und weiter: «Ich bin so enttäuscht. Ihr wisst, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um keine Show zu verpassen.» Der ausgefallene Termin in Arlington, Texas, soll am 26. November nachgeholt werden. Im Februar und März 2024 will Pink ihre Tour in Australien und Neuseeland fortsetzen und beenden.