Sängerin Pink wünscht sich Baby-Ziege zu Weihnachten

Sängerin liebt Tiere

Pink ist schon längere Zeit als grosse Tierliebhaberin bekannt. Im Jahr 2020 kämpfte sie etwa gegen Pelzmode und posierte dafür nackt bei einer PETA–Kampagne, die unter anderem auch auf dem Times Square in New York City zu sehen war. Ein Jahr später erweiterte sie ihre eigene Familie und adoptierte einen Hund. Sie ermutigte ihre Follower auf Instagram, ebenfalls Tiere zu adoptieren, anstatt diese zu kaufen, und teilte Bilder mit dem Hashtag #AdoptDontShop. 2022 unterstützte sie ein Projekt des «Save the Chimps»–Schutzgebiets in Florida. Dafür kaufte sie für 5.000 US–Dollar ein Gemälde, das von Schimpansen gemalt wurde.