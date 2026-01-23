Sängerin Raye kündigt lang erwartetes zweites Album an

Nachdem die Künstlerin mehrere Jahre bei einem Major–Label unter Vertrag stand, ohne ein eigenes Album veröffentlichen zu dürfen, trennte sie sich 2021 von ihrem Management, um ihre Musik unabhängig zu produzieren. Ihr Debütalbum «My 21st Century Blues» (2023) behandelte primär persönliche Themen wie Suchtbewältigung, Diskriminierung in der Musikindustrie und psychische Gesundheit.