Sängerin und Stilikone Jane Birkin mit 76 Jahren verstorben

Die englisch-französische Sängerin, Schauspielerin und Stilikone Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das berichten übereinstimmend französische Medien. Unter anderem schreibt die Tageszeitung «Le Parisien», dass Birkin am Sonntag leblos in ihrem Haus in Paris aufgefunden worden sei. Im März wurden gesundheitliche Probleme bekannt, nachdem Birkin einige Konzerte absagen musste, darunter auch mehrere Auftritte in Deutschland. Der TV-Sender BFMTV sprach damals davon, dass die Künstlerin einen Schlaganfall erlitten habe.