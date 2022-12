«Best in Snow», «Weihnachten mit Donna Hay» und «The Hip Hop Nutcracker»: Mehr weihnachtliche Highlights auf Disney+

Im festlichen Feiertagsspecial «Best in Snow», moderiert von Tituss Burgess (43), schnitzen fünf Teams aus aller Welt zauberhafte Schneeskulpturen nach Disney-Filmen wie «Vaiana», «Coco» und «Der König der Löwen». Die weltbekannte Kochbuch-Autorin Donna Hay (52) zeigt in der vierteiligen Kochshow «Weihnachten mit Donna Hay», wie sich ein spektakuläres Festmahl zaubern lässt. Und in «The Hip Hop Nutcracker» präsentiert Rev Run (58) von Run-D.M.C. eine Hip-Hop-Neuinterpretation des Nussknacker-Balletts in New York. Alle drei genannten Titel sind bereits auf Disney+ verfügbar.