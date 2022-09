Sara Nuru verkündet Schwangerschaft in TV-Sendung

Sara Nuru (33) war am Freitagabend zu Gast in der «NDR Talk Show». In der Sendung offenbarte die Unternehmerin und «GNTM»-Gewinnerin von 2009 im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (62), dass sie schwanger ist. «Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking-News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs», erklärte Tietjen. «Die Hälfte ist durch», fügte Nuru an, die ein «schlechtes Omen» befürchtet, wenn sie den genauen Monat ihrer Schwangerschaft verraten würde. Sie sei jedoch in «freudiger Erwartung».