Sarah Connor gewährt seltenen Einblick in ihr Eheleben

Romantische Bilder

Das erste Foto zeigt die beiden küssend und eng umschlungen am Meer. Danach folgt ein Selfie des Paares sowie ein Schwarz-Weiss-Foto, das Connor und Fischer in einer Umarmung hinter der Bühne zeigt. Auch ein Schnappschuss, auf dem nur ihr Ehemann zu sehen, ist unter den Bildern. In ihrer Instagram-Story postete die Sängerin ebenfalls mehrere Fotos und schrieb «Ich liebe dich unendlich» dazu. Connors Fans sind von den liebevollen Worten sowie Schnappschüssen begeistert und hinterliessen zahlreiche Geburtstagsglückwünsche.