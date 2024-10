Sarah Connor: Starke Stimme für inhaftierten Walschützer

Walschützer Watson seit Juli 2024 in Haft

Watson sitzt seit Juli 2024 in Grönland in Untersuchungshaft, der Grund dafür besteht in einem von Japan ausgestellten Haftbefehl aufgrund früherer Protestaktionen gegen japanische Walfänger. Am gestrigen 2. Oktober sollte das dänische Justizministerium (Grönland ist ein autonomes Territorium des Landes) darüber entscheiden, ob der Umweltaktivist weiterhin in Haft bleiben oder freigelassen werden sollte.