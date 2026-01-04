Sarah Connor vom Stromausfall betroffen: Sie findet deutliche Worte

Sarah Connor zieht ins Hotel

Wenig später meldet sich Sarah Connor erneut, diesmal sitzt sie in einem Hotelzimmer, das Elektrizität und damit Licht und Wärme bietet. Connor gibt sich nachdenklich. «Wir haben uns jetzt entschieden, ins Hotel zu gehen, weil es einfach zu kalt ist und weil es irgendwie ging. Ich finde es, wenn ich drüber nachdenke, echt ganz schön krass und frage mich, ob wir in so einer grossen Stadt nicht besser darauf vorbereitet sein können, weil es ist ja noch nicht mal so ein grosser Anschlag.»