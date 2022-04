Sarah Connors jüngster Sohn durfte erstmals beim Konzert dabei sein

Gleich in mehrerlei Hinsicht ist Sarah Connors (41) Konzert in Berlin etwas ganz Besonderes für die Musikerin gewesen. Erstmals seit einer Ewigkeit und aufgrund der aufgehobenen Maskenpflicht habe sie wieder «in tausende Gesichter geschaut!!! Nicht nur in Augen, in GANZE Gesichter mit Mündern, die gelächelt, gesungen und geschrien haben!», schreibt der Star bei Instagram. Noch mehr aber freute sie laut des Posts, dass ihr grösster kleiner Fan erstmals bei einem Konzert mit dabei sein konnte: Sohnemann Jax (5).