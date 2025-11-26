Sarah Connors Tochter Summer zeigt sich erstmals auf dem roten Teppich

Summer Terenzi (19) strebt weiter ins Rampenlicht – und hat nun ihren ersten roten Teppich gemeistert. Am Dienstagabend feierte sie ihr Debüt bei den YouTube Creator Awards 2025 in Berlin. «Hatte gestern meinen ersten Red Carpet», schrieb sie zu einer Reihe von Fotos auf ihrem Instagram–Account, die offenbar im Rahmen des Events entstanden sind. «Es war so schön wow! Habe so viele tolle Menschen kennen gelernt», fügte sie begeistert hinzu.