Nach zwei Jahren Pandemie startet nun die neue Show von «Holiday On Ice», «A New Day» am 19. November in Grefrath, die dann deutschlandweit auf Tour geht. Zur Motivation und für die Inspiration schaut Engels deshalb bei ihrer Showfamilie von «Holiday On Ice» vorbei. Kurz vor der Premiere kommt Sarah Engels zu den Proben nach Nordrhein-Westfalen, um Crew und Cast hinter der Bühne zu begrüssen, Glück zu wünschen und sich die neue Show in Teilen schon mal anzuschauen. Sie selbst habe «in der Zeit mit ‹Holiday on Ice› und dem Training damals» viel gelernt - «wenn man mal hinfällt, einfach wieder aufstehen, weitermachen und besser werden», verrät sie im Interview.