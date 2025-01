Sarah Engels feiert Comeback bei «Holiday on Ice»

Emotionales Comeback auf dem Eis

Die 31–jährige Sängerin wird bei insgesamt vier Shows als Gaststar zu sehen sein: Am 13. Februar in Bremen, am 28. Februar in Berlin, am 21. März in Köln sowie zum Tourfinale am 25. April in Düsseldorf. Anders als bei ihrem letzten Engagement in der Saison 2019/2020, wo sie noch selbst als Eisläuferin auftrat, wird Engels diesmal ihr musikalisches Talent in den Vordergrund stellen. Mit den Songs «Für immer» und «Te amo mi amor» untermalt sie die Perfomance der Eiskünstler.