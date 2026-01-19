Sarah Engels kontert ihre ESC-Kritiker

Keine Angst um ihr Image

Ob sie keine Sorge habe, dass die Teilnahme ihrem Ruf schaden könnte? Engels winkt ab. «Es muss nicht immer jeder alles gut finden, was ich mache. Aber für mich wäre es einfach eine ganz grosse Ehre, Deutschland zu vertreten.» Die Idee, sich mit ihrem Song «Fire» zu bewerben, entstand bereits während des Schreibprozesses. «Da ist uns direkt aufgefallen, dass es ein ESC–Song werden könnte», verrät die 33–Jährige. Tatsächlich spielte sie schon im Vorjahr mit dem Gedanken, für Deutschland anzutreten. «Da hatten wir aber nicht den passenden Song», erklärt sie.