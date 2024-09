Sarah Engels: Krankenhaus statt ZDF-Fernsehgarten

Das letzte Mal sorgte Sarah selbst für einen Schreckmoment

Das letzte Mal hatte Sarah Engels zuvor selbst dafür gesorgt, dass in der Engels–Familie gesundheitliche Sorgen herrschten. Beim Skifahren riss sie sich Anfang des Jahres ein Kreuzband und musste sich operieren lassen. «Direkt nach dem Unfall war der Schmerz für mich recht erträglich – es war eher ein extremes Gefühl von Instabilität», verriet sie damals in einer Online–Fragerunde. Tatsächlich war ihr Kreuzband «komplett in der Mitte durch» gerissen, weswegen eine Operation unausweichlich war. «Jetzt habe ich schon stärkere Schmerzen, die hoffentlich schnell vergehen.»