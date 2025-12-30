Sarah Engels möchte 2026 endlich in ihr neues Haus ziehen

Sarah Engels (33) hat in ihrer Instagram–Story am späten Montagabend verraten, was sie sich für das neue Jahr wünscht. Ganz oben auf der Liste: der Einzug in ihr neues Haus in Köln, das seit Monaten saniert wird.
«Echte Momente schaffen»
In einer Fragerunde schrieb die Sängerin über ihre Wünsche für 2026: «Dass wir endlich in unser neues Haus einziehen und dort echte Momente schaffen, gemeinsam, lebendig, voller Erinnerungen.» Zuletzt hatte die 33–Jährige allerdings von weniger guten Erlebnissen mit ihrer Traum–Immobilie berichtet. So entdeckten sie und ihr Ehemann Julian (32) einen zweiten Stromzähler, der im Kaufprozess nie erwähnt worden sei. «Ich bin gerade einfach nur so wütend und so fassungslos. Das macht mich gerade richtig, richtig sauer», erzählte sie kurz vor Weihnachten in einer Story.
Der Zähler sei falsch verdrahtet und rückwärts gelaufen, so dass der vorherige Eigentümer jahrelang für Warmwasser und Heizung nichts gezahlt habe. «Das gilt natürlich als Stromdiebstahl und es liegt jetzt in unserer Verantwortung, das Ganze zu korrigieren und richtig machen zu lassen.»
Sie wünscht sich «weniger innere Konflikte»
Neben dem Umzug wünscht sich die Sängerin auch noch: «Gesundheit für meine Familie. Frieden für alle. Vertrauen in das Leben. Neue Herausforderungen, an denen ich wachsen darf. Liebe in all ihren leisen und lauten Formen.» Für sich selbst hoffe sie auf «mehr Ruhe und Gelassenheit. Weniger innere Konflikte».
Und vielleicht folgen 2026 auch noch weitere «Moulin Rouge!»–Vorführungen. Das Musical sei «einfach ein Traum» und sie liebe es «so sehr». Engels weiter: «Wurde jetzt sehr häufig gefragt, ob es noch mehr Shows geben wird.»
Durchbruch mit «DSDS»
Bekannt wurde die Sängerin durch die achte Staffel der RTL–Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2011. Sie belegte den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi (33), mit dem sie zusammen kam. Die beiden heirateten 2013, Sohn Alessio (10) kam im Juni 2015 zur Welt. Doch die Ehe zerbrach nur knapp ein Jahr später im Oktober 2016. Seit Mai 2021 ist Sarah Engels, die nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen angenommen hat, mit Ex–Fussballer Julian (32) verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter Solea (4), die im Dezember 2021 geboren wurde.