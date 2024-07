Sarah Engels & Pietro Lombardi: Mega-Zoff in ihrer Patchwork-Familie

Sarah Engels im Urlaub ohne Sohn Alessio

Alles fing mit einem eigentlich harmlosen Frage–Sticker in Sarah Engels' Instagram–Story an, mit dem sie ihre Fans aufrief, ihr Fragen zum aktuellen Japan–Urlaub mit Ehemann Julian und der gemeinsamen Tochter Solea (2) zu stellen. Dabei schienen auch etliche Fans wissen zu wollen, warum sie ohne Alessio nach Japan gereist sei. Auf einen Screenshot zu einigen kritischen Nachfragen postete sie ein Statement, in dem sie erklärt, sich nicht zu «derart privaten Angelegenheiten» zu äussern. Es gebe in ihrem Leben Bereiche, die für sie «aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören» und die sie bewusst raushalte. «Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier zum Schutz meiner Familie handeln möchte.»