Sarah Engels stellt ihren ESC-Song «Fire» vor

Bekannt wurde Engels 2011 durch ihre Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar». Ihre Finalsingle «Call My Name» erreichte Platz zwei der Charts. Mit dem Album «Zurück zu mir» schlug sie 2018 einen persönlicheren Kurs ein. Seitdem hat sie sich in verschiedenen TV–Formaten gezeigt: zweiter Platz bei «Let's Dance», Siege bei «The Masked Singer», «Das grosse Promibacken» und «Dancing on Ice». Zuletzt spielte sie ausserdem die Hauptrolle der Satine im Kölner Musical «Moulin Rouge».