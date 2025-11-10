Sarah Engels über weitere Familienplanung: «Derzeit nicht geplant»

«Wir sind aktuell sehr glücklich»

«Derzeit ist es auch nicht geplant», betonte die einstige «DSDS»–Kandidatin weiter, die bereits zwei Kinder aus zwei Beziehungen hat. «Wir sind aktuell sehr glücklich und freuen uns auf unser neues Zuhause.» Denn mit ihrem zweiten Ehemann Julian Engels (32) hat sich ein «gemeinsames Traumhaus» gekauft, wie Engels glücklich im September verkündete. Auch beruflich ist die Sängerin derzeit eingespannt. Am Donnerstag gibt sie in Köln ihr Musical–Debüt. In «Moulin Rouge! Das Musical» verkörpert sie die Hauptrolle Satine. Insgesamt soll sie in 15 Shows auftreten. «Ich freu mich einfach soo sehr auf die Premiere», betonte Engels noch in ihrer Fragerunde.