Sarah Ferguson erklärt: So meistern die Royals die Krankheitskrise

Sarah Ferguson selbst hat ebenfalls bereits zwei Krebsdiagnosen erhalten. Sie sagte «People» in Cannes dazu: «Heute Abend geht es mir sehr gut. Ich denke, dass wir es geschafft haben, den Krebs an die richtige Stelle zu setzen, anstatt dass der Krebs mich beherrscht. Ich habe den Krebs in die Ecke gedrängt.»