Sarah Ferguson: Ihre Brüste heissen jetzt Derek und Eric

Nach einer Brustkrebs-Diagnose unterzog sich Sarah Ferguson (63), Herzogin von York und Ex-Frau von Prinz Andrew (63), Anfang Juli umgehend einer Mastektomie, bei der die linke Brust entfernt und chirurgisch rekonstruiert wurde. Wie sie in ihrem Podcast «Tea Talks with The Duchess and Sarah» berichtet, hat sie den schwerwiegenden Eingriff gut überstanden und sucht nun einen positiven Umgang mit seinen Konsequenzen.