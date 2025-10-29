Sarah Ferguson: Jetzt verliert sie auch noch ihren Fernsehjob

Sie schwärmte einst: «Ich liebe Live–Fernsehen»

Dabei sollen die Senderchefs Sarah Ferguson einst regelrecht «vergöttert» und als eine Art «Retterin» des Tagesprogramms gesehen haben, als «This Morning» 2023 nach seinem Skandal um Moderator Phillip Schofield in eine Krise geraten war. Sarah Ferguson wurde als Gastmoderatorin begrüsst und für ihre «Nahbarkeit» gefeiert. Damals sagte sie: «Ich bin schon einmal bei ‹This Morning› aufgetreten, aber dieses Mal komme ich in einer ganz anderen Rolle zurück. Ich liebe Live–Fernsehen und bin ein grosser Fan der Show.» Seit April 2023 war sie auch in der Talkshow «Loose Women» zu sehen.