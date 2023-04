Sarah Ferguson: Keine Einladung zur Krönung von König Charles III.

Sarah Ferguson (63), die Herzogin von York, wird offenbar nicht unter den Gästen der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai sein. Wie mehrere britische Medien unter Berufung auf Quellen berichten, hat die geschiedene Ehefrau von Prinz Andrew (63) keine Einladung erhalten. Der in Ungnade gefallene Herzog von York soll hingegen auf der Gästeliste stehen. Ob er eine Rolle in der Zeremonie spielen wird, ist unklar.