Sarah Ferguson: Neue, brisante Vorwürfe wegen Epstein-Verbindung

Angeblich 15 Jahre finanzielle Unterstützung

Epstein soll Ferguson demnach über einen Zeitraum von 15 Jahren finanziell unterstützt haben. Das würde weit über die 15.000 Pfund hinausgehen, die Ferguson selbst eingeräumt hatte. In den angeblichen E–Mails soll Epstein sich gegenüber Freunden über Fergusons «schnorrende Art» beschwert haben. Die Zeitung zitiert aus E–Mails, in denen Ferguson angeblich um 50.000 bis 100.000 Dollar gebeten haben soll, um «kleine Rechnungen» zu bezahlen. Zudem soll sie scherzhaft gefragt haben, ob sie Epsteins Privatinsel besuchen dürfe oder diese «für Bankrotteure nicht verfügbar» sei.