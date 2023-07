Sarah Ferguson: Prinz Andrew fühlt sich nach Tod der Eltern einsam

Es sind offene und ehrliche Worte aus dem Mund von Sarah Ferguson (63). In ihrem Podcast «Tea Talks with the Duchess and Sarah» plauderte Fergie einmal mehr aus dem Nähkästchen und gab ihren Zuhörern einen Einblick in das Seelenleben ihres Ex-Mannes Prinz Andrew (63). Trotz Scheidung leben die beiden weiterhin in der Royal Lodge unter einem Dach und verbringen auch viel Zeit miteinander. Von einem gemeinsamen Spaziergang mit den Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) berichtet Ferguson nun.