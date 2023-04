Zuvor wurde bekannt, dass Ferguson für die eigentliche Krönung in der Westminster Abbey nicht von König Charles eingeladen worden war. Für sie sei das aber offenbar kein Problem, wie sie in einem Interview in der ITV-Talkshow «Loose Women» Anfang April bestätigte. Sie werde zu Hause Fähnchen aufhängen und die Zeremonie im Fernsehen verfolgen. Dazu gäbe es standesgemäss Tee und Hähnchen-Sandwiches. Sie hätte nie erwartet, zur Krönung eingeladen zu werden.