Sarah Ferguson: Umweltpreis für «Sex an the City»-Star Kristin Davis

Für ihr langjähriges Engagement im Kampf für den Schutz bedrohter Tierarten wurde der «Sex and the City»–Schauspielerin Kristin Davis (58) am gestrigen Donnerstag in Göteborg der Umweltpreis «Perfect World Foundation Award» verliehen. Bei der Überbringerin der Trophäe handelte es sich um Sarah Ferguson (63), Herzogin von York und Ex–Frau des britischen Prinzen Andrew (63).