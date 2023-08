Sarah Jessica Parker adoptierte die Katze von Carrie Bradshaw

Eine dritte Staffel «And Just like That...» wurde bereits angekündigt. Das «Sex and the City»–Spin–off kehrte ursprünglich im Dezember 2021 mit der Premierenausgabe zurück auf die Bildschirme. Die Original–Serie «Sex and the City» wurde von 1998 bis 2004 auf dem Premiumkabelkanal HBO ausgestrahlt. Die zwei Kinofilme «Sex and the City – Der Film» und «Sex and the City 2» folgten 2008 und 2010, bevor nach rund elfjähriger Pause die Nachfolgeserie an den Start ging.