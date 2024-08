Sarah Jessica Parker bringt Look aus «Sex and the City» zurück

Bilder zeigen Parker am 28. August am Set in New York City. Für die Szenen trug sie eine weite, transparente Bluse von Chanel mit bunten Mustern, darunter Herzen und dem Logo des Labels. In eben so einem auffälligen Oberteil war ihre Rolle Carrie Bradshaw auch am 24. September 2000 zu sehen, als sie es in der Episode «Kinder, Kinder (Hot Child in the City)» erstmals trug.