Sarah Jessica Parker: Liebevolle Worte zum 26. Jahrestag ihrer Ehe

«Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (58) führt eine dieser seltenen Hollywood-Ehen, der all das Rampenlicht und all der Trubel nichts anzuhaben scheinen. Seit 1997 ist sie mit Schauspieler Matthew Broderick (61) überglücklich verheiratet. Anlässlich des 26. Hochzeitstages richtete Parker nun auf ihrem offiziellen Instagram-Account einige liebevolle Zeilen an ihren Ehemann.