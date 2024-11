Sarah Jessica Parker sauer: Ihre Halloween-Deko wurde erneut gestohlen

«Schämt Euch, Kürbisdiebe!!!»

Die Täter haben die in magenta und gold lackierten Kürbisse von den Treppenstufen ihrer beiden miteinander verbundenen Stadthäuser im West Village gestohlen. Am Montag sei die Deko noch dagewesen, wie Bilder belegen. An Halloween selbst brannten dann am Abend nur noch ein paar Kerzen und eine einzige Kürbislaterne auf den Stufen. Der «Sex and the City»–Star machte dem Bericht zufolge ihrem Unmut auf Schildern an der Tür Luft: «Schämt euch, Kürbisdiebe!!!». Dazu klebte sie noch die Aufnahme einer Überwachungskamera.