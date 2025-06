Sarah Jessica Parker: Tränenausbruch nach Kritik an ihrem Aussehen

Sarah Jessica Parker spielte die Rolle der Carrie Bradshaw in der Kult–Serie «Sex And The City» von 1998 bis 2004 und in zwei Spin–Off–Filmen, bevor sie in der Fortsetzungsserie «And Just Like That...» ab Dezember 2021 in ihrer Paraderolle zurückkehrte. Ende Mai 2025 startete die dritte Staffel auf Sky.